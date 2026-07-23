Вся жизнь в телефоне? Чем грозит «залипание» в экран и как с этим бороться

Вся жизнь в телефоне? Чем грозит «залипание» в экран и как с этим бороться

Человек берет смартфон, чтобы быстро ответить на сообщение, и не замечает, как проходит четыре часа. Для многих это уже привычный сценарий, но с точки зрения медицины — это ежедневная многочасовая токсичная нагрузка на все системы организма. Если смотреть в экран более четырех часов в день на протяжении хотя бы нескольких суток, запускается каскад физиологических нарушений, которые превращают гаджет из инструмента связи в источник хронического нездоровья. Семейный врач и эндокринолог Анастасия Самойлова в беседе с NEWS.ru объяснила, чем чревато «залипание» в телефоне и как побороть эту привычку.

Каковы последствия «залипания»

Первое, с чем сталкивается зрительный аппарат из-за долгого сидения в телефоне, — это критическое пересыхание роговицы. В норме человек моргает около 15–20 раз в минуту, равномерно распределяя слезную пленку. При концентрации на экране эта частота падает до трех-четырех раз. Возникает классический офисный синдром сухого глаза: жжение, ощущение песка под веками и покраснение сосудов склеры. Одновременно синий пик спектра излучения дисплея подавляет выработку мелатонина эпифизом. Поэтому, даже если вы отложите телефон за час до сна, биологические часы будут сбиты, фаза глубокого сна сократится, а утренняя разбитость станет постоянным спутником.

Не меньше страдает опорно-двигательный аппарат. Синдром «текстовой шеи» давно перестал быть метафорой. Когда мы наклоняем голову к смартфону, вес нагрузки на седьмой шейный позвонок возрастает экспоненциально. В нейтральном положении голова взрослого человека весит около пяти килограммов. Но при наклоне в 45 градусов — стандартном угле для просмотра ленты новостей — эффективный вес, давящий на межпозвонковые диски и связки, достигает 27 килограммов. Это эквивалентно тому, как если бы вы носили на шее восьмилетнего ребенка по несколько часов ежедневно. Неудивительно, что хронический спазм трапециевидных мышц провоцирует острые головные боли напряжения, отдающие в затылок и виски, а также онемение кистей рук из-за сдавливания сосудисто-нервных пучков.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На когнитивном уровне мозг погружается в состояние перманентного поверхностного стресса. Бесконечный поток уведомлений заставляет префронтальную кору постоянно переключать внимание, так и не достигая фазы глубокой обработки информации. Формируется так называемая иллюзия многозадачности: человеку кажется, что он эффективен, но объективные тесты показывают резкое снижение способности к длительной концентрации и аналитическому мышлению.

К этому добавляется биохимический компонент. Свет экрана и социальное взаимодействие (лайки, комментарии) стимулируют выброс дофамина по той же схеме, что и игровые механики казино. Мозг требует новой дозы стимуляции, уровень фоновой тревоги повышается, а невозможность получить доступ к телефону вызывает раздражение, сопоставимое с легким синдромом отмены. Кроме того, бесконечный поток негативных новостей в разы повышает тревожность и может вызвать депрессию.

Как перестать «залипать» в телефон

Четыре часа в день складываются в 56 часов в неделю — почти двое полных суток непрерывного смотрения в одну точку с нагрузкой в 27 килограммов на шею. Смартфон неизбежно стал частью нашей жизни, но биология человека эволюционирует гораздо медленнее цифровых технологий. Чтобы сохранить зрение, осанку и ментальное здоровье, важно включать физическую активность на ежедневной основе не менее 40 минут. Также необходимо соблюдать протоколы цифровой гигиены. Тут можно воспользоваться правилом «20–20–20» (каждые 20 минут отрываться от экрана на 20 секунд, глядя на объект в 20 футах, что примерно равно шести метрам).

Сделайте ночную фильтрацию синего света обязательной, это снизит нагрузку на глаза и поможет организму плавно переключиться в режим отдыха. Кроме того, необходим осознанный контроль за положением головы.

Уведомления — один из главных триггеров. Попробуйте оставить оповещения только от действительно важных вещей: звонков, личных сообщений, напоминаний из календаря. Для всего остального отключите. Можно также настроить режимы фокусировки (например, «Работа» или «Сон»), чтобы в нужные моменты все лишние уведомления отключались автоматически.

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