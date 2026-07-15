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15 июля 2026 в 12:16

Адвокат предостерег от хранения фотографий паспорта в смартфоне

Адвокат Ключко: мошенники могут использовать фото паспорта для оформления займов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Фотографии паспорта опасно хранить в галерее на смартфоне, поскольку доступ к ним могут получить мошенники, заявил в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Антон Ключко. Злоумышленники могут использовать снимки для оформления микрозаймов.

Если раньше фото самих страниц паспорта не представляли особого интереса для потенциальных злоумышленников (Исключение могли составить разве что очень небольшое количество МФО с очень низким уровнем проверки личности), то в настоящее время, с учетом развития нейросетей и уровнем их доступности, сгенерировать любую фотографию с любым паспортом и его «владельцем» (или даже сгенерировать видео) не представляет особой сложности, — отметил Ключко.

Он подчеркнул, что в настоящее время ряд микрофинансовых организаций практикуют выдачу онлайн-займов на сумму до 15 тыс. рублей с упрощенной идентификацией — для получения средств заемщику достаточно указать паспортные данные и предоставить скан или фотографию документа. Основная угроза заключается в том, что при хранении таких снимков в мобильном устройстве и их попадании к третьим лицам (взлом аккаунта, кража телефона, утечка из облачного сервиса) злоумышленники получают возможность оформить заявки одновременно в нескольких МФО.

Ранее маркетолог Маргарита Кобец заявила, что использование биометрии для покупки товаров в магазинах чревато утечкой данных. По ее словам, если база с записями взглядов и пульса миллионов людей попадет к злоумышленникам, это станет идеальным материалом для шантажа, социальной инженерии и даже медицинской дискриминации.

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