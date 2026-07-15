Мирный житель получил тяжелые травмы после атаки дрона ВСУ

Мирный житель получил травмы в результате атаки беспилотника на поселок Учительский в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Его доставляют в Курскую областную больницу на машине скорой помощи.

Вражеский беспилотник атаковал поселок Учительский. В результате удара пострадал 59-летний мужчина. У него акубаротравма, закрытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения спины, рук и ног. На автомобиле скорой помощи доставляем его в Курскую областную больницу , — говорится в сообщении.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о серии атак беспилотников, в результате которых погибла мирная жительница города Алешки. Еще одна женщина получила тяжелые ранения при взрыве в селе Малая Лепетиха и была госпитализирована.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке беспилотников в Кременском округе и Сватово, в результате которой погиб мотоциклист и еще два мирных жителя получили ранения. Один из пострадавших получил осколочные ранения у магазина, находясь в эпицентре взрыва.