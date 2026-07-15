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15 июля 2026 в 11:04

ВСУ сбросили взрывчатку на мотоциклиста в ЛНР

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В Кременском округе ЛНР мотоциклист погиб после сброса боеприпаса с беспилотника, еще двое мирных жителей получили ранения, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. Кроме того, мужчина получил осколочные ранения, находясь у магазина в эпицентре взрыва. Аналогичный инцидент произошел в Сватово, где в результате атаки беспилотника ранен велосипедист.

В Кременском муниципальном округе зафиксировано несколько случаев сброса боеприпасов с БПЛА прямо на людей. Неонацисты ударили по двум мотоциклистам, один из которых погиб от полученных травм, второй ранен, — заявил руководитель региона.

Еще один удар был нанесен вблизи остановки общественного транспорта в Зоринске Перевальского муниципального округа. В результате ранения получили мужчины 33 и 41 года. Под Северодонецком беспилотник атаковал автомобиль ритуальных услуг — ранен 55-летний водитель. Пасечник заверил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее глава Луганской Народной Республики сообщил, что сотрудники МЧС получили ранения в результате повторной атаки беспилотника Вооруженных сил Украины во время тушения пожара на стоянке грузовиков в Луганске. Он уточнил, что удар был нанесен в тот момент, когда спасатели ликвидировали последствия первого нападения.

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