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06 августа 2026 в 10:14

Москвичей предупредили о приближении грозового фронта

Метеоролог Леус предупредил, что грозы обрушатся на Москву 6 августа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Грозы ожидаются в Москве во второй половине дня 6 августа, сообщил в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, непогода придет в столицу после 12-13 часов.

Грозы в столице ожидаются во второй половине дня после 12-13 часов, — рассказал Леус.

Метеоролог добавил, что в этот день в московском регионе пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит плюс 31 градус.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова также заявила, что жара выше 30 градусов и кратковременный дождь ожидаются в Москве в четверг. По ее словам, среднесуточная температура будет на четыре градуса выше климатической нормы.

До этого стало известно, что жара до +35–36 градусов придет в центральные и южные округа Красноярского края, в Туву, а также в Воронежскую, Белгородскую, Брянскую и Курскую области. На юге Сибири тем временем температура будет превышать климатическую норму на семь градусов.

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