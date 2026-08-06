Хуснуллин предложил построить железную дорогу до Индийского океана Хуснуллин: железная дорога до Индийского океана нужна РФ из-за рисков в Босфоре

Россия должна изучить возможность строительства железной дороги до Индийского океана, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в беседе с ТАСС. По его словам, этот маршрут может потребоваться в случае возникновения рисков в Босфоре или Ормузском проливе.

Железнодорожный выход к Индийскому океану тоже нужно рассматривать. При рисках на Босфоре и в Ормузе могут потребоваться альтернативные маршруты: через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан. Любые варианты выхода к Индии годятся, — заявил зампред правительства России.

По словам Хуснуллина, уже сейчас строительная отрасль может освоить дополнительно около 1 трлн рублей в год. В то же время инфраструктура РФ нуждается в долгосрочном финансировании.

Ранее российский вице-премьер заявил, что строительному комплексу страны не хватает примерно 200 тыс. человек. Он отметил, что это очень серьезная проблема.

Кроме того, Хуснуллин отметил, что трассу М-3 «Украина» расширят до шести полос в 2026 году. Правительство РФ также планируют увеличить количество полос на дороге в Белоруссию.