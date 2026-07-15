Массированная атака дронов на Херсонскую область обернулась трагедией Один человек погиб и шесть пострадали при атаке БПЛА на Херсонскую область

Серия массированных атак дронов зафиксирована в Херсонской области, в результате погибла жительница города Алешки, написал в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. Еще один налет произошел в селе Малая Лепетиха, где при взрыве тяжелые ранения получила женщина, ее экстренно госпитализировали в Нижнесерогозскую центральную районную больницу.

На трассе Р-280 «Новороссия» под удар беспилотника попал грузовой автомобиль, в результате чего пострадали трое мужчин. Кроме того, при аналогичных атаках ранения получили мирные жители в Таврийске и Горностаевке, обоим потребовалась срочная госпитализация. Многочисленные повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры зафиксированы еще в 13 населенных пунктах.

Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Антоновке, Великой Благовещенке, Великих Копанях, Гладковке, Каменке, Каховке, Новой Каховке, Новотроицком, Петропавловке, Рубановке, Скадовске, Юбилейном и Чаплинке, — уточнил Сальдо.

Ранее мирная жительница получила осколочные ранения пальцев руки при атаке украинского FPV-дрона на частный дом в поселке Октябрьский Белгородской области. В результате инцидента в доме началось возгорание крыши, которое удалось потушить.