Мясников рассказал, почему инфаркты стали возникать раньше

Ранние инфаркты и онкологические заболевания стали следствием неправильного питания и малоподвижного образа жизни у молодежи, заявил доктор и телеведущий Александр Мясников. В разговоре с НСН специалист подчеркнул, что это не заболевания молодеют, а организм раньше стареет.

Это уже давняя тенденция. Молодеет онкология, причем настолько, что даже рекомендации по выявлению рака груди или кишечника вынуждены были сдвинуть на 5–10 лет пораньше. То же самое мы видим в кардиореанимациях, пациент с инфарктом — 25 лет. Про ожирение я молчу: избыточный вес есть у каждого второго — это 40 %. Однако это не заболевания молодеют — это мы раньше стареем. Мы губим себя неподвижностью, питанием. Вот эта вся ультрапереработанная пища, привычка покупать готовое, переедание — все это ведет к тому, что организм просто стареет раньше, — пояснил доктор.

Ранее главный онколог Минздрава России, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн сообщил, что в России пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями выросла более чем на 7%. По его словам, значительную роль в достижении этих результатов сыграли новые технологии, ранее не применявшиеся в российской клинической практике.