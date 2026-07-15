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15 июля 2026 в 10:46

В России возросла выживаемость среди онкобольных

Минздрав России: пятилетняя выживаемость онкопациентов выросла на 7%

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В России пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями выросла более чем на 7%, сообщил РИА Новости главный онколог Минздрава России, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. По его словам, значительную роль в достижении этих результатов сыграли новые технологии, ранее не применявшиеся в российской клинической практике.

За десятилетие рост — более семи процентных пунктов, а для онкологии это очень серьезный результат, — отметил он.

В 2015 году доля таких пациентов составляла 52,9%. В 2024 году — 60,1%, а в 2025 году — 59,3%.

Ранее главный научный сотрудник центра имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новая вакцина от рака сделана на очень высоком уровне и является вершиной генетической инженерии. По его словам, препарат создается индивидуально для конкретного человека.

До этого онколог, кандидат медицинских наук, врач Анастасия Фатьянова заявила, что высокая концентрация кальция в крови, а также ряд других специфических сдвигов в лабораторных показателях могут указывать на наличие опухоли в организме. Однако она добавила, что подобные изменения далеко не всегда являются прямым доказательством наличия рака.

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онкология
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