В России создали прототип вакцины от самого распространенного вида рака

В России создали прототип вакцины от самого распространенного вида рака Гинцбург сообщил о создании прототипа вакцины от немелкоклеточного рака легких

Ученые из Центра Гамалеи создали экспериментальный образец вакцины против немелкоклеточного рака легких, рассказал научный руководитель учреждения Александр Гинцбург. По его словам, которые приводит ТАСС, этот тип онкозаболеваний наиболее распространен, поскольку часто развивается у курящих людей.

Есть прототип вакцины от немелкоклеточного рака легких. Это самый распространенный вид рака, потому что он в первую очередь поражает курильщиков, — рассказал Гинцбург.

Ученый отметил, что параллельно в центре идет разработка противораковых препаратов и для других форм опухолей. Все они построены на той же платформе, что и вакцина против меланомы «Неоонковак».

Ранее Гинцбург сообщал, что в России намерены создать три новые вакцины от онкологических заболеваний. По его словам, речь идет о разработке препаратов для лечения рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака.

До этого Гинцбург сообщил, что первый пациент, получивший отечественную онковакцину, демонстрирует хороший иммунологический ответ, необходимый для уничтожения опухоли. По его словам, у мужчины наблюдается выраженный ответ в виде выработки нужных цитокинов, которые способствуют уничтожению опухоли в результате введения препарата.