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03 августа 2026 в 11:15

Латышский активист придумал неожиданный способ поддержки Украины

Активист Берзиньш: латышам стоит больше пить, чтобы поддержать Украину

Фото: Стрингер / РИА Новости
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Председатель организации «Твои друзья» Каспарс Берзиньш в беседе с Латвийским телевидением (LSM) призвал граждан страны больше пить. По его словам, это поможет Украине. Сам активист возглавляет предприятие по ремонту конфискованных у нетрезвых водителей автомобилей для последующей отправки их в ВСУ.

Берзиньш назвал призыв «Пейте и поддерживайте Украину» слоганом его организации. По его мнению, если у человека нет разума, то он пьет и, таким образом, жертвует.

Ранее министр иностранных дел Латвии Янис Домбрава призвала сограждан отказаться от поездок в Белоруссию. По ее словам, республика якобы развернула миграционную гибридную войну.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что прибалтийские страны стали «главными боеголовками» против РФ. В качестве аргумента он привел решение местных властей отменить запрет на размещение ядерного оружия на своей территории.

Также латвийский парламент утвердил запрет на ввоз книг, газет, игрушек, видеоигр, спорттоваров, одежды и обуви из России и Белоруссии. Ограничения будут действовать до 1 июля 2027 года.

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