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03 августа 2026 в 10:09

Раскрыто, к чему привело закрытие Латвией КПП на границе с Белоруссией

Закрытие Латвией КПП на въезде в Белоруссию привело к очередям на границе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На латвийско-белорусской границе после закрытия единственного действующего КПП «Патерниеки» — «Григоровщина» в нейтральной полосе скопилось около 10 легковых машин, а некоторым водителям пришлось провести всю ночь в очереди на выезд из Евросоюза, сообщают пользователи соцсетей. По данным очевидцев, утром в субботу, 1 августа, с белорусской стороны ожидали 20 автомобилей, а на нейтральной территории — еще 10.

Если Латвия не откроет, то белорусы аннулируют отметку о вывозе транспортного средства в декларации, — сказал один из очевидцев.

Ранее белорусские таможенники заявили, что Латвия с 31 июля полностью перекрыла единственный функционирующий пограничный переход «Григоровщина» на границе с Белоруссией. В результате всякое сообщение через данный КПП было остановлено во всех направлениях.

До этого глава латвийского внешнеполитического ведомства Янис Домбрава призвал граждан страны не посещать Белоруссию. Свою рекомендацию министр обосновал обвинениями в адрес Минска якобы в развязывании так называемой «гибридной войны» с использованием мигрантов.

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