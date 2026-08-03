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03 августа 2026 в 12:22

В Минобороны России назвали потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли 1295 военных в зоне СВО

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинская армия потеряла за сутки свыше 1,2 тыс. военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне спецоперации, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник лишился более 155 человек.

В зоне действия группировки «Запад» ВСУ потеряли около 210 человек. Группировка «Южная» ликвидировала до 175 солдат противника, «Центр» — до 345, «Восток» — свыше 370, а «Днепр» — до 40 военнослужащих, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с начала проведения СВО российские бойцы сбили более 196 тыс. украинских беспилотников. Кроме того, были уничтожены 669 зенитных ракетных комплексов, 673 самолета, 284 вертолета, 30 411 танков и других боевых бронированных машин.

До этого стало известно, что бойцы группировки «Днепр» сорвали ротацию украинских подразделений, уничтожив замаскированный временный опорный пункт. Как уточнил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, российская разведка ведет круглосуточное наблюдение за позициями ВСУ, не позволяя им закрепиться на передовой.

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