Путину доложили о паводках на Урале

Путину доложили о паводках на Урале Путин регулярно получает доклады о паводках на Урале

Президент России Владимир Путин осведомлен о свердловских паводках, сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков во время конференс-кола. По его словам, региональные власти принимают все необходимые меры.

Пока, собственно, региональные власти принимают все необходимые меры, региональные органы МЧС тоже принимают меры. Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия, — заявил Песков.

Ранее стало известно, что количество подтопленных из-за паводков домов под Екатеринбургом достигло 2,1 тыс. Уровень воды в регионе вырос из-за обильного выпадения осадков.

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