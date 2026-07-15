Под Екатеринбургом выросло число подтопленных домов и участков Число подтопленных домов в Свердловской области увеличилось до 2,1 тыс.

Количество подтопленных из-за паводка домов и приусадебных участков в Свердловской области выросло до более чем 2,1 тыс., заявили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Это произошло в результате выпадения обильных осадков в 20 муниципальных образованиях.

В зоне подтопления остаются 362 частных жилых дома, пять дачных домов, 1760 приусадебных участков, два участка автомобильных дорог и девять низководных мостов, — отметили в ведомстве.

За последние сутки от воды освободились семь жилых домов, 56 приусадебных участков и один участок автомобильной дороги. Однако одновременно с этим в 10 муниципальных образованиях зафиксировано новое подтопление 177 жилых домов и 564 участков. В пунктах временного размещения на данный момент находятся 67 человек, в том числе 21 ребенок.

Ранее режим чрезвычайной ситуации локального уровня объявили в городе Глазове в Удмуртии. Решение было принято из-за подтоплений после аномального подъема уровня реки Сыги. Подтопления зафиксировали в СНТ «Труд», Западном поселке, микрорайоне Сыга и у нескольких многоквартирных домов.