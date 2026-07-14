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14 июля 2026 в 07:52

В российском регионе ввели режим ЧС после масштабных подтоплений

В Удмуртии объявили ЧС после паводка в Глазове

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Режим ЧС локального уровня объявили в городе Глазове Удмуртии, сообщила пресс-служба городской администрации в соцсети «ВКонтакте». Решение приняли из-за подтоплений после подъема уровня реки Сыги.

В связи с аномальным поднятием уровня реки Сыга в Глазове подтоплено более 200 придомовых территорий. По предварительным данным, причина в проливных дождях и прорыве дамбы на пруду по течению Сыги, причины проверяются. <...> В связи с этим в Глазове объявлен режим ЧС локального уровня, — говорится в сообщении.

Подтопления зафиксировали в СНТ «Труд», Западном поселке, микрорайоне Сыга и у нескольких многоквартирных домов. В городе оказались повреждены участки дорог, автомобильный и пешеходные мосты, а также железнодорожный переезд.

Большинство жителей покинули подтопленные дома и временно разместились у родственников и знакомых. Шесть человек направили в пункт временного размещения, еще одного — в больницу. В 212 домах отключили газ, коммунальные службы продолжают работу.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о введении режима ЧС техногенного характера регионального уровня. По его словам, причиной стали многочисленные пожары на полях с урожаем после атак ВСУ.

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Удмуртия
подтопления
режим ЧС
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