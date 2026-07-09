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09 июля 2026 в 18:15

Еще один российский регион вводит режим ЧС техногенного характера

Балицкий: режим ЧС введут в Запорожской области из-за пожаров на полях с урожаем

Евгений Балицкий Евгений Балицкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Решение о введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня принято в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, в результате атак ВСУ зафиксированы многочисленные пожары на полях с урожаем. Сложившаяся обстановка создает угрозу социально-экономической стабильности.

Режим вводится с 9 июля 2026 года и будет действовать до особого распоряжения, — отметил Балицкий.

Режим техногенной чрезвычайной ситуации также ввели в Херсонской области. Как уточнил губернатор региона Владимир Сальдо, мера позволит ускорить решение вопросов, связанных с объектами жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики.

Ранее стало известно, что находившуюся в тяжелом состоянии после атаки украинского беспилотника 17-летнюю жительницу Белгородской области доставили на лечение в Москву. Троих взрослых госпитализировали в Городскую больницу № 2 Белгорода. Состояние одного из пациентов врачи оценивают как тяжелое.

До этого сообщалось, что Республика Крым вновь подверглась вражеской атаке БПЛА, в результате которой погиб житель Джанкоя. Глава региона Сергей Аксенов принес соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что органами власти будет оказано все необходимое содействие.

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