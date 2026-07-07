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07 июля 2026 в 11:15

В Херсонской области ввели режим техногенной ЧС

Сальдо объявил режим техногенной чрезвычайной ситуации в Херсонской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Херсонской области введен режим техногенной чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Мера позволит ускорить решение вопросов, связанных с объектами жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики.

Подписал указ о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области. Он позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики. Режим чрезвычайной ситуации сократит лишние процедуры, чтобы оперативнее проводить необходимые работы, закупать технику, оборудование и материалы, — говорится в сообщении.

Сальдо уточнил, что для жителей региона ограничений не вводится. По словам губернатора, режим не повлияет на повседневную жизнь населения.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области впервые объявлена беспилотная опасность. Гражданам было рекомендовано укрыться в помещениях без окон с капитальными стенами, а при нахождении на улице или в транспорте — проследовать в ближайшее укрытие или безопасное место.

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Херсонская область
Владимир Сальдо
чрезвычайные ситуации
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