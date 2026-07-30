Неизвестный сорвал крупнейший джекпот и стал обладателем 63 млрд рублей

В США неизвестный выиграл $800 млн (63,4 млрд рублей) в лотерею Mega Millions, что стало третьим по величине джекпотом в истории игры, сообщает New York Post. Отмечается, что у обладателя счастливого билета совпали шесть чисел, включая золотой мегашар с номером 12.

Житель Флориды может выбрать между ежегодными выплатами в течение 30 лет и единовременной выплатой суммы наличными в размере $344,2 млн (27,3 млрд рублей) до вычета налогов. Шансы на выигрыш составляли 1 к 290 млн. Этот джекпот стал крупнейшим выигрышем в 2026 году и десятым по величине в истории игры. Предыдущий рекордсменом был также уроженец Флориды, который выиграл $1,6 млрд в августе 2023 года.

Ранее жительница Норильска выиграла почти 37 млн рублей, купив лотерейный билет на сумму, оставшуюся после покупки авиабилетов на деньги мужа. Женщина стала обладательницей многомиллионного суперприза в 333848-м тираже лотереи «Рапидо Про».

До этого лавровый лист в кошельке помог москвичке выиграть 2,8 млн рублей в лотерею. Женщина приобрела три билета по 60 рублей, в результате один из них оказался удачным.