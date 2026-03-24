Россиянка сорвала многомиллионный джекпот на деньги мужа

Россиянка выиграла 37 млн рублей на деньги, которые муж дал на авиабилеты

Жительница Норильска выиграла почти 37 млн рублей, купив лотерейный билет на сумму, оставшуюся после покупки авиабилетов на деньги мужа, рассказали в пресс-службе «Столото». Женщина стала обладательницей многомиллионного суперприза в 333848-м тираже лотереи «Рапидо Про».

По словам россиянки, она была на работе, когда в перерыве муж перевел ей деньги на авиабилеты для предстоящего отпуска. После покупки билетов осталась небольшая сумма, и женщине пришла мысль испытать удачу. Она приобрела лотерейный билет в мобильном приложении.

Женщина рассказала, что в билете 13 раз нажала кнопку «Случайные числа» — эта цифра является датой их свадьбы и любимым числом супругов. Когда обеденный перерыв закончился, ей пришло смс-уведомление о выигрыше, а в приложении появилась плашка «Билет выиграл» с многомиллионной суммой.

От неожиданности я сразу все закрыла, потом снова открыла и сделала скрин. Отправила его мужу со словами: «Мы — миллионеры!». А сама подумала: «Деньги мужа, а удача — моя!», — рассказала победительница.

