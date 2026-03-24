Россиянка сорвала многомиллионный джекпот на деньги мужа

Жительница Норильска выиграла почти 37 млн рублей, купив лотерейный билет на сумму, оставшуюся после покупки авиабилетов на деньги мужа, рассказали в пресс-службе «Столото». Женщина стала обладательницей многомиллионного суперприза в 333848-м тираже лотереи «Рапидо Про».
По словам россиянки, она была на работе, когда в перерыве муж перевел ей деньги на авиабилеты для предстоящего отпуска. После покупки билетов осталась небольшая сумма, и женщине пришла мысль испытать удачу. Она приобрела лотерейный билет в мобильном приложении.
Женщина рассказала, что в билете 13 раз нажала кнопку «Случайные числа» — эта цифра является датой их свадьбы и любимым числом супругов. Когда обеденный перерыв закончился, ей пришло смс-уведомление о выигрыше, а в приложении появилась плашка «Билет выиграл» с многомиллионной суммой.
От неожиданности я сразу все закрыла, потом снова открыла и сделала скрин. Отправила его мужу со словами: «Мы — миллионеры!». А сама подумала: «Деньги мужа, а удача — моя!», — рассказала победительница.
Ранее стало известно, что лавровый лист в кошельке помог москвичке выиграть 2,8 млн рублей в лотерею. Согласно народным поверьям, ношение лаврового листа «привлекает» деньги. Женщина купила три билета по 60 рублей, в результате один оказался удачным. Она планирует потратить выигрыш на закрытие кредитов.