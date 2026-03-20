Москвичка выиграла почти 3 млн рублей в лотерею благодаря лавровому листу Лавровый лист в кошельке помог москвичке выиграть 2,8 млн рублей в лотерею

Лавровый лист в кошельке помог москвичке выиграть 2,8 млн рублей в лотерею, сообщила РИА Новости пресс-служба оператора «Национальная Лотерея». Согласно народным поверьям, ношение лаврового листа «привлекает» деньги. Женщина купила три билета по 60 рублей, в результате один оказался удачным. Она планирует потратить выигрыш на закрытие кредитов.

Лавровый лист в кошельке и немного удачи — именно так москвичка Нелли объясняет свой выигрыш в лотерее, — говорится в сообщении.

Ранее в Малайзии 72-летняя домохозяйка стала обладательницей крупного состояния, выиграв в лотерею 40 млн ринггитов (примерно 783 млн рублей). Женщина участвовала в лотереях с 1980-х годов, но более 40 лет ее преследовали неудачи.

До этого жительница Волгоградской области выиграла миллион рублей благодаря лотерейному билету, который сначала был выброшен в мусорное ведро. Победительница призналась, что раньше не верила в лотереи.

В январе жительница Крыма, которая работает администратором в отеле, выиграла 2,8 млн рублей после вещего сна матери, купив лотерейный билет стоимостью всего 40 рублей. Победительница рассказала, что до победы она с семьей обсуждала планы по покупке квартиры.