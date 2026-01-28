Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Билет из мусорного ведра принес россиянке миллион рублей

Выброшенный билет принес женщине из Волгоградской области приз в миллион рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жительница Волгоградской области выиграла миллион рублей благодаря лотерейному билету, который сначала был выброшен в мусорное ведро, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Национальной лотереи». Победительница призналась, что раньше не верила в лотереи, но теперь поняла: нужно надеяться и верить. Выигрыш семья планирует потратить на ремонт.

Жительница Волгоградской области Наталья выиграла один из призов по миллиону рублей в акции «Второй шанс круглый год» для участников лотереи «Мечталлион». Выигрышный билет мог так и остаться незамеченным — сначала его выбросили, а затем буквально достали из мусорного ведра, — говорится в сообщении.

Ранее жительница Крыма, которая работает администратором в отеле, выиграла 2,8 млн рублей после вещего сна матери, купив лотерейный билет стоимостью всего 40 рублей. Победительница рассказала, что до победы она с семьей обсуждала планы по покупке квартиры.

До этого житель Пермского края выиграл в лотерею 31 млн рублей, не угадав ни одного числа. Он приобрел билет в мобильном приложении. Уточняется, что в семье мужчины участие в лотереях всегда было доброй традицией. Еще в советское время его дедушка таким образом выиграл холодильник.

