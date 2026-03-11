Русские идут! Триумф России на Паралимпиаде — что не так с бойкотом Запада

Российские паралимпийцы успешно выступают на Играх в Италии. Впервые за 12 лет сборная РФ выступает с флагом и гимном страны. Как россияне побеждают на Паралимпиаде, кто поддерживает отечественных спортсменов — в материале NEWS.ru.

Кто выступил против участия России в Паралимпиаде в Италии

В середине февраля министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил в соцсетях, что чиновники страны не поедут на Паралимпийские игры из-за допуска российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом. Он добавил, что украинские атлеты не будут участвовать в церемонии открытия в Вероне. Решение Киева поддержали 13 государств: Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия, Нидерланды, Германия, Австрия, Великобритания, Канада, Хорватия и Румыния. Все эти страны выступили против участия атлетов из РФ под национальной символикой.

«Мы хотим выразить свое отношение к решению Международного паралимпийского комитета (МПК) в адрес российских спортсменов, пропустив церемонию открытия, как призывала Украина», — заявила глава национального Паралимпийского комитета Финляндии Сари Раутио.

Олимпийский комитет Латвии выпустил рекомендации для своих атлетов. Они должны избегать любых контактов, общих фотографий и общения вне соревнований с представителями России и Белоруссии на Играх. Немецкие параатлеты не приняли участие в параде команд на церемонии открытия Паралимпиады, чтобы выразить солидарность с Украиной. При этом они присутствовали на видеосъемках, предваряющих праздничное мероприятие.

Международный паралимпийский комитет запретил сборной Украины использовать на Паралимпиаде-2026 парадную форму, на которой изображена карта страны. В организации заявили, что не допустят символику с политическим подтекстом. В итоге украинцы шили новые спортивные костюмы.

Сари Раутио Фото: Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто поддержал участие российских спортсменов в Паралимпиаде-2026

Глава МИД Италии Антонио Таяни предложил не выдавать визы людям, сопровождающим спортсменов из РФ с ограниченными возможностями. Эта инициатива не была принята. В посольстве России в Италии мгновенно отреагировали на предложение Таяни.

«В этот раз нападкам подверглись российские и белорусские спортсмены с ограниченными возможностями. Ни у кого не вызывает сомнений, что сфера паралимпийского спорта требует особой деликатности, такта, гуманизма и доброты. Грубые и недипломатичные шаги двух итальянских политиков, прикрывающихся авторитетом своего правительства, являются оскорбительными и требуют всеобщего осуждения. В очередной раз мы являемся свидетелями проявления малодушной уступчивости итальянских властей перед все более наглыми требованиями мерзкого режима Зеленского и его „пятой колонны“ на Апеннинах, „двойных стандартов“ и грубого нарушения принципов Олимпийской хартии», — говорится в сообщении дипмиссии.

На эту публикацию отреагировали итальянцы, которые выступили в поддержку российских паралимпийцев и осудили политику властей.

«Какой позор, даже перед паралимпийцами мы умеем вести себя отвратительно. Знайте, что итальянцы не согласны с этими правителями», — написал пользователь Сети.

Другой итальянец выступил в поддержку российских параатлетов.

«Как гражданин Италии, вместе со многими другими я выражаю славному русскому народу всю свою солидарность. Я испытываю глубочайший стыд за абсурдную русофобию, полностью неоправданную, являющуюся результатом невежества и пропаганды», — отметил он.

Еще один пользователь Сети написал, что большая часть народа не имеет ничего общего с руководством Италии, которое стало для всех непосильным бременем.

Перед церемонией открытия в Вероне в поддержку россиян прошел митинг. Несколько десятков активистов собрались у замка Кастель‑Сан‑Пьетро, где находится лучшая панорамная смотровая площадка города. Участники акции развернули транспарант с флагами России и Белоруссии на фоне олимпийских колец и надписью Bentornati («Добро пожаловать». — NEWS.ru). На митинге также можно было увидеть баннеры с лозунгом «Народы России и Венето — друзья».

Некоторых иностранцев привела в восторг форма россиян, поэтому они захотели приобрести себе такую же. Паралимпийцы из РФ вышли на церемонию открытия Игр в костюмах ярко-красного цвета с золотом, навевающим ассоциации с хохломской росписью, от Bosco di Ciliegi.

«Уже подходили, предлагали меняться — подарите или продайте, когда закончатся Игры. Никому не отдам», — заявил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Болельщики на церемонии награждения призеров гонки на 10 км с раздельным стартом в классе LW 10-12 (сидя) среди мужчин на XIV зимних Паралимпийских играх Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Как параатлеты из других стран относятся к сборной России на Паралимпиаде в Италии

Иностранные спортсмены рады участию россиян в Паралимпийских играх, заявила NEWS.ru старший тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова. Она добавила, что не заметила негативного отношения к атлетам из РФ.

«Все в достаточно рабочем режиме. Улыбаются, многие нам говорят: „Добро пожаловать, рады, что вернулись“. Только положительные эмоции», — заявила Громова.

Рожков отметил, что к российским спортсменам подходят руководители многих национальных паралимпийских комитетов и поздравляют с успешным выступлением. Он добавил, что все страны настроены очень дружелюбно.

«Поздравляют волонтеры, болельщики — все. Вчера после парасноуборда остановились в городе — были на разрыв, все хотели с нами сфотографироваться, сказать добрые слова», — сказал Рожков.

Горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что наслаждается атмоферой Паралимпиады. При этом она отметила, что иностранные журналисты часто спрашивают ее о политике.

«Если честно, сначала спрашивают про проезд. А потом переходят на политические темы, которые мне бы не хотелось затрагивать. Я просто ухожу от ответа. А зачем об этом говорить? Это спорт, тут все равны. Хочется наслаждаться этой потрясающей атмосферой в Италии», — подчеркнула Ворончихина.

Варвара Ворончихина Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Кто из атлетов РФ завоевал золотые медали на Паралимпийских играх

В активе России четыре золота на Паралимпиаде. Ворончихина стала лучшей в супергиганте. Она также завоевала бронзу в скоростном спуске. В этой же дисциплине занял третье место Алексей Бугаев. Лыжница Анастасия Багиян стала первой в спринте классическим стилем, а 11 марта взяла золото в гонке на 10 км. Иван Голубков завоевал золото Паралимпиады в гонке на 10 км сидя. Россиянин выступил в классе LW 11.5 (поражения нижней конечности и туловища).

Паралимпиада в Италии стала первой после Игр в Сочи в 2014 году, на которой российские паралимпийцы выступают с национальной символикой под флагом своей страны. Паралимпиада проходит в Италии с 6 по 15 марта. Сборную России представляют шесть спортсменов.

«Выступление паралимпийцев на Играх в Италии с российским флагом и гимном — это настоящий прорыв, вне всякого сомнения. Это хорошее предзнаменование того, что обозначен вектор перемен в отношении российских и белорусских спортсменов. Как говорится, заднюю скорость никто не включит. Все понимают, что отсутствие наших атлетов на международной арене — полный абсурд. Мировой спорт очень много теряет из-за этого, в том числе и с точки зрения падения интереса у зрителей и спонсоров», — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

