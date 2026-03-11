Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 22:27

Совбез ООН принял резолюцию, осуждающую иранские атаки на Ближнем Востоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Совет Безопасности ООН принял резолюцию Бахрейна по Ближнему Востоку, передает ТАСС. При этом представители России и Китая воздержались от голосования.

Документ поддержали 13 из 15 членов Совбеза. В проекте осуждаются действия Ирана и не упоминаются атаки США и Израиля. В частности, авторы осуждают удары Исламской Республики по Бахрейну, Кувейту, Оману, Катару, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН рассмотрит проект резолюции России по прекращению конфликта на Ближнем Востоке 11 марта после 22:00 мск. Москва выразила озабоченность нынешним ростом напряженности в регионе и за его пределами.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совета Безопасности организации отметил, что Иран, несмотря на готовность к переговорам с США и Израилем, все равно получил нож в спину. По его словам, агрессия носила заранее спланированный характер.

Кроме того, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал США, Израиль и Иран немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Он предупредил, что альтернативой деэскалации станет масштабная война с катастрофическими последствиями.

СБ ООН
резолюции
Бахрейн
Ближний Восток
