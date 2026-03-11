Сотрудники безопасности Ирана попали под атаки на КПП в Тегеране

Иранские силовики понесли тяжелые потери в результате серии нападений на контрольно-пропускные пункты в Тегеране, сообщает агентство Fars со ссылкой на источники. Всего погибли около 10 сотрудников сил безопасности.
По данным СМИ, в нескольких кварталах Тегерана произошли столкновения и взрывы. Источники утверждают, что атаки были спровоцированы израильской разведкой МОССАД с целью организации диверсий.
Группа сотрудников сил безопасности погибла в результате террористических атак на КПП в Тегеране, — указано в публикации.
В настоящее время ситуация в пострадавших районах находится под контролем правоохранительных органов. Инцидент произошел на фоне продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля.
Ранее заместитель постоянного представителя России в ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности ООН обратила внимание, что американо-израильская военная авантюра все глубже погружает Ближний Восток в хаос. По ее словам, действия Вашингтона и Тель-Авива ведут к многочисленным жертвам среди мирного населения.
До этого политолог, специалист по Ближнему Востоку Фархад Ибрагимов отмечал, что решение о проведении наземной операции в Иране может обернуться для американского президента Дональда Трампа серьезными внутриполитическими последствиями. Противники главы США могут поднять вопрос о его импичменте.