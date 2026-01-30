Израиль откроет КПП на границе Газы с Египтом Израиль откроет КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом 1 февраля

Пограничный переход «Рафах» между сектором Газа и Египтом будет открыт в обоих направлениях с 1 февраля, сообщило Управление по координации действий правительства Израиля (COGAT). Ожидается, что пропуск будет осуществляться исключительно для ограниченного перемещения людей.

В соответствии с соглашением о прекращении огня и указанием политического руководства КПП «Рафах» откроется в ближайшее воскресенье, 1 февраля, в обоих направлениях исключительно для ограниченного перемещения людей, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия готова направить $1 млрд (76 млрд рублей) в фонд Совета мира по сектору Газа. По его словам, Москва ожидает, что эти средства пойдут на восстановление Газы и на решение проблем палестинского народа.

До этого сообщалось, что соглашение о прекращении огня с движением ХАМАС не остановило разрушения в Газе. Со ссылкой на анализ спутниковых снимков журналисты заявили, что после вступления в силу документа Израиль разрушил более 2500 зданий.