На Западе выяснили, что Израиль по-прежнему разрушает сектор Газа NYT: Израиль разрушил более 2500 зданий в секторе Газа после остановки огня

Израиль разрушил более 2500 зданий в секторе Газа уже после вступления в силу соглашения о прекращении огня с палестинским движением ХАМАС, пишет газета New York Times со ссылкой на спутниковые снимки. Большинство повреждений зафиксированы на подконтрольных Тель-Авиву территориях.

При этом, как подчеркнуло издание, десятки зданий были уничтожены и за так называемой желтой линией — в районах, фактически контролируемых ХАМАС, где военные должны были прекратить операции.

С начала действия режима прекращения огня Израиль разрушил более 2500 зданий в секторе Газа, — говорится в публикации.

Соглашение о перемирии вступило в силу 10 октября. По данным палестинских властей, с того времени в результате нарушений режима тишины погибли почти 440 человек, более 1200 получили ранения. Представитель ХАМАС до этого заявлял о более чем 900 нарушениях со стороны Израиля.

Ранее западные СМИ сообщали, что израильские военные подготовили план новой наземной операции против движения ХАМАС в секторе Газа. По информации источника, палестинское движение сосредоточено на восстановлении потерянного военного потенциала.