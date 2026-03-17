17 марта 2026 в 18:23

Лавина заживо похоронила российского туриста

Российский турист погиб под лавиной в Армении

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Спасатели обнаружили тело мужчины, погибшего под снежным завалом в Арагацотнской области Армении, сообщает пресс-служба МВД республики. Погибший, как пишет портал shamshyan.com, является гражданином России.

Как следует из заявления полиции, 16 марта утром поступил вызов: мужчина поднялся в горы близ села Египатруш, после чего связь с ним прервалась. Очевидец сообщил, что он попал под снежный обвал. Погибшему было 37 лет, и он работал на расположенном неподалеку горнолыжном курорте.

Ранее стало известно, что житель американского штата Техас выжил после падения в каньон Пало-Дуро на автомобиле. Из-за лопнувшей шины машина съехала с дороги и скатилась примерно на 60 метров вниз по склону, перевернувшись вверх дном.

До этого экс-спасатель МЧС, инструктор спецназа Александр Ластовина предположил, что дело о пропаже семьи Усольцевых и их дочери, которых с 28 сентября 2025 года ищут в красноярской тайге, может так и остаться нерешенным, даже когда растает снег. По его словам, скорее всего, тела супругов уже обнаружили дикие животные.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

