10 апреля 2026 в 12:40

Ока вышла из берегов: фото крупнейшего разлива реки и работы спасателей

Ребенок с собакой на месте подтопления из-за разлива реки Оки в селе Заокском в Рязанской области. Ребенок с собакой на месте подтопления из-за разлива реки Оки в селе Заокском в Рязанской области. Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Спасатели организовали транспортировку людей из отрезанных половодьем сел в Рязанской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Ранее стало известно, что на реке Оке в черте Рязани уровень воды вырос на 8 см и превысил нулевую отметку гидрологического поста на 541 см.

В районе села Старая Рязань уровень воды на Оке повысился на 21 см, близ Касимова — на 15 см, в реке Мокше в поселке Кадом — на 10 см. За сутки были затоплены участки дорог, ведущих к населенным пунктам Маяк и Пески Спасского муниципального округа.

В ряде районов половодье пошло на спад — уровень воды снизился в реках Проне в населенном пункте Быково, Ранове в селе Троица, а также в реке Верде около Скопина. За сутки от воды «освободился» низководный мост в населенном пункте Рачатники Михайловского округа.

«На сегодняшний день остаются затопленными 14 низководных мостов, семь участков автодорог, 245 приусадебных участков. Отрезано 14 населенных пунктов. На территории Рязанской области организовано девять лодочных переправ», — говорилось в сообщении МЧС от 8 апреля.

Отмечается, что жизнеобеспечение населения не было нарушено, эвакуация не требуется, обстановку контролирует региональный главк МЧС. При этом из районов бедствия вывозят жителей, которым необходима госпитализация.

В частности, 7 апреля спасатели эвакуировали мужчину из отрезанного половодьем села Коростово Рязанского муниципального округа. Жителя переправили с помощью маломерного судна из населенного пункта на другой берег, где его ждала карета скорой помощи. Еще одного мужчину, нуждавшегося в медпомощи, эвакуировали из села Заокского в Шумашь.

Кроме того, из Заокского в Рязань и обратно людей перевозят гусеничный плавающий транспортер и катер. С 5 апреля были доставлены сотни жителей.

Кадры транспортировки граждан, пострадавших от половодья в Рязанской области, — в фотогалерее NEWS.ru.

Обстановка на месте подтопления из-за разлива реки Оки около рыбацкой деревни Маяк в Рязанской области.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ситуация на месте подтопления из-за разлива реки Оки около села Заокского в Рязанской области.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Судно на воздушной подушке МЧС РФ на месте подтопления из-за разлива реки Оки около села Заокского в Рязанской области.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Судно на воздушной подушке МЧС РФ на месте подтопления из-за разлива реки Оки в селе Заокском в Рязанской области.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мужчина сидит на квадроцикле в селе Заокском на месте подтопления из-за разлива реки Оки в Рязанской области.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ситуация на месте подтопления из-за разлива реки Оки в селе Заокском в Рязанской области.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Лодка для перевозки товаров и продуктов питания на месте подтопления из-за разлива реки Оки в селе Заокском в Рязанской области.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мужчины грузят вещи и продукты в лодку на месте подтопления из-за разлива реки Оки в селе Заокском в Рязанской области.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мужчины наливают молоко в бидон из молоковоза в селе Заокском в Рязанской области.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Эвакуация людей на месте подтопления из-за разлива реки Оки в селе Заокском в Рязанской области.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Эвакуация людей на месте подтопления из-за разлива реки Оки в селе Заокском в Рязанской области.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Эвакуация людей на месте подтопления из-за разлива реки Оки в селе Заокском в Рязанской области.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Эвакуация людей на месте подтопления из-за разлива реки Оки в селе Заокском в Рязанской области.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Эвакуация людей на месте подтопления из-за разлива реки Оки в селе Заокском в Рязанской области.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Девушка плывет на каяке на месте подтопления из-за разлива реки Оки около села Шумашь в Рязанской области.
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
