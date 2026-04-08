Потоки воды размывают дороги и подтапливают дома в Марий Эл и Подмосковье Жителей Центральной России начали эвакуировать из домов из-за сильного паводка

В Центральной России началась эвакуация жителей из-за сильного паводка, сообщил Telegram-канал SHOT. Потоки воды размывают дороги и подтопляют дома, а в некоторых районах выбраться можно только на лодках.

Как пишет канал, в отдельных районах жители могут покинуть свои дома только на лодках или в гидрокостюмах. Ситуация осложнена подъемом рек Рутка и Малая Кокшага, которые вышли из берегов.

Наибольшие подтопления фиксируются в Марий Эл, Нижегородской области и Подмосковье. В пострадавших районах частные дома, дороги и временные мосты остаются под водой, объявлен оранжевый уровень опасности.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил: причиной паводков в Дагестане стала застройка русел рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Он поручил провести проверку законности выделения участков и подготовить финансирование расчистки рек.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в результате наводнений в Дагестане погибли шесть человек, среди которых двое детей и 17-летняя беременная девушка. Беременная проживала в селе Деличобан, где также погибла школьница. В селе Великент стихия унесла жизнь пятилетней девочки.