07 апреля 2026 в 13:54

Стало известно, сколько человек стали жертвами наводнений в Дагестане

SHOT: шесть человек погибли из-за наводнений в Дагестане

Подтопленные жилые дома в посёлке Мамедкала, Дагестан Подтопленные жилые дома в посёлке Мамедкала, Дагестан Фото: Омар Шапиев/РИА Новости
Шесть человек погибли из-за наводнений в Дагестане, сообщил Telegram-канал SHOT. Среди жертв стихии — двое детей и 17-летняя беременная девушка.

Как отметил канал, беременная проживала в селе Деличобан. Еще одна школьница погибла в том же населенном пункте, а в селе Великент жертвой наводнений стала пятилетняя девочка.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что более 6,2 тыс. человек пострадали в регионе из-за наводнений. По его словам, повреждено примерно столько же домов и частных участков. Он добавил, что в регионе созданы 55 пунктов временного размещения, там находятся свыше 700 человек.

До этого сообщалось, что около 120 пассажиров двух поездов эвакуировали в Дагестане. В Минтрансе региона пояснили, что такое решение было принято из-за подтопления железнодорожного полотна на участке Махачкала — Дербент.

Также камнепад заблокировал движение на автодороге Гуниб — Цуриб в Гунибском районе Дагестана. Из-за этого без транспортного сообщения остались 53 населенных пункта Чародинского района.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

