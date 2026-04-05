В Дагестане после потопа произошел сильный камнепад Камнепад в Дагестане оставил без сообщения 53 населенных пункта

Камнепад заблокировал движение на автодороге Гуниб — Цуриб в Гунибском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Без транспортного сообщения остались 53 населенных пункта Чародинского района. В ведомстве уточнили, что для расчистки завалов направлена специализированная техника.

Имеется информация о заблокированных населенных пунктах в результате камнепада в Гунибском районе, на дороге республиканского значения Гуниб — Цуриб, в районе населенного пункта Кулла. Дорожное сообщение перекрыто. Заблокированы 53 населенных пункта, — говорится в сообщении.

Ранее власти Дагестана предупредили, что обильные осадки вновь вернутся. Глава республики Сергей Меликов на совещании в ситуационном центре МЧС призвал усилить подготовку и повысить надежность коммунальной инфраструктуры.

Также в республике стартовала экстренная вакцинация против вирусного гепатита А. В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что иммунизацию начали в связи с недавними наводнениями и риском вспышки инфекций.