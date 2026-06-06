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06 июня 2026 в 09:25

Власти посчитали урон после налета дронов ВСУ на Смоленск

Губернатор Анохин: несколько домов повреждены в Смоленске после атаки ВСУ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Смоленске из-за атаки украинских беспилотников повреждены несколько многоквартирных домов, жертв нет, сообщил глава региона Василий Анохин в мессенджере МАКС. Осколками одного из дронов выбило стекла в нескольких жилых зданиях, уточнил губернатор.

Осколками одного из дронов в Смоленске повреждено остекление нескольких многоквартирных домов, — заявил руководитель.

Городская администрация окажет помощь в восстановлении поврежденного имущества. По словам Анохина, объекты промышленной инфраструктуры не затронуты. Всего над территорией области сбили и подавили 42 украинских беспилотника.

Ранее губернатор Дмитрий Миляев заявлял, что в небе над Тульской областью силы противовоздушной обороны сбили 29 украинских беспилотников. В результате атак пострадали хозяйственные постройки и остекление многоквартирного дома в городе Узловая.

До этого в Минобороны РФ информировали, что в ночь на 6 июня российские ПВО уничтожили 376 украинских дронов над различными регионами страны. Беспилотники самолетного типа перехватили, в частности, над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и других областей.

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