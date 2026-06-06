В Тульской области отразили массированный налет украинских дронов Миляев: средства ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ над Тульской областью

Средства противовоздушной обороны сбили 29 украинских беспилотников в небе над Тульской областью, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в МАКСе. По его словам, в результате ударов повреждены хозяйственные постройки и остекление многоквартирного дома в городе Узловая.

Уничтожены 29 украинских беспилотников. В ходе отражения воздушной атаки повреждены хозяйственные постройки и остекление в многоквартирном доме г. Узловая, — написал Миляев.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что утром 6 июня город попал под масштабную атаку БПЛА. Он отметил, что работают системы ПВО, и призвал жителей оставаться дома.

До этого глава Тверской области Виталий Королев сообщил, что в Пеновском округе из-за падения обломков беспилотника загорелся дачный дом. В итоге травмы получили три человека. Значительная часть дома оказалась разрушена огнем.

5 июня силы ПВО сбили 106 украинских беспилотников. По данным Министерства обороны России, БПЛА, в частности, были ликвидированы в акватории Черного моря.