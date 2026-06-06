Действующая администрация США испытывает разочарование в связи с действиями Украины, которая всеми силами стремится к затягиванию военного противостояния с Россией, заявил в беседе с РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, Вашингтон больше не намерен оказывать Киеву безоговорочную поддержку.

На самом деле политические веяния изменились настолько, что США, особенно в администрации [президента США Дональда] Трампа, чрезвычайно разочаровываются Украиной, потому что Соединенные Штаты больше хотели бы завершения этого конфликта, а Украина делает все необходимое для продолжения, — заявил эксперт.

Ранее Риттер подчеркивал, что европейские страны начнут серьезно говорить о прекращении боевых действий на Украине только после того, как сами понесут реальные и болезненные потери. По его утверждению, именно Европа выступает одной из активных движущих сил конфликта.

Кроме того, Риттер высказал мнение, что отношения между Москвой и Вашингтоном наладятся. Аналитик уверен, что это произойдет после того, как Россия добьется победы в СВО.