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06 июня 2026 в 09:35

В России предложили ввести материнскую зарплату не ниже МРОТ

Депутат Ким предложила ввести в РФ материнскую зарплату не ниже 27 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России необходимо ввести материнскую зарплату не ниже МРОТ, который составляет 27 093 рубля, заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким на полях ПМЭФ. По ее словам, материнство нужно воспринимать как полноценный труд, требующий государственной поддержки. Депутат подчеркнула, что женщина, воспитывающая детей, выполняет много функций.

Если девушка рожает ребенка, <...> она получает материнскую плату. Это и есть та самая родительская зарплата, например, в размере одного МРОТ, — сказала Ким.

Ранее сообщалось, что максимальный размер пособия по беременности и родам для работающих россиянок в 2026 году составляет около 955 тыс. рублей. Объем выплаты зависит от заработка женщины за последние два года и формируется за счет страховых взносов работодателя.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многодетные семьи со средним доходом, превышающим региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, получили право сохранить ежемесячное детское пособие. По его словам, нововведения коснутся более 231 тыс. детей.

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