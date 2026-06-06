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06 июня 2026 в 08:01

Песков сравнил развитие отношений с США с аргентинским танцем

Песков заявил, что Россия не может развивать отношения с США в одиночку

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия не может развивать отношения с США в одиночку, заявил в интервью Центральному телевидению Китая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он использовал метафору и отметил, что танец танго требует двух участников, но американская сторона пока не готова к этому. Представитель Кремля также отметил, что США связывают прогресс в экономическом сотрудничестве с Россией с урегулированием украинского кризиса, однако в Москве считают такой подход ошибочным.

Танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотят. <...> Нам некуда спешить, — указал Песков.

При этом он подчеркнул, что Россия приветствует намерение США и дальше оказывать содействие в разрешении украинского конфликта. Однако, по словам Пескова, Кремль ответит Вашингтону взаимностью лишь после того, как там проявят реальную готовность к восстановлению двусторонних отношений.

Ранее представитель Кремля заявил, что американская сторона требует обсуждать только урегулирование на Украине, и Москва не принимает такой подход. По словам Пескова, сейчас Вашингтон не готов выходить за рамки этой темы. При этом он подчеркнул, что двусторонние отношения России и США зашли в слишком сильный тупик.

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