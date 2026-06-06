Более 130 «птичек» ВСУ сбили в Брянской области за ночь Средства ПВО сбили 133 беспилотника ВСУ в Брянской области за ночь

Средства ПВО сбили 133 беспилотника ВСУ в Брянской области за ночь, сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале. Также в уничтожении БПЛА были задействованы мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

Прошедшей ночью над территорией Брянской области <...> уничтожены 133 вражеских БПЛА самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 6 июня сбили 376 украинских дронов над разными регионами России. Перехваты и уничтожение беспилотников самолетного типа происходили, в частности, над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и других областей.

До этого стало известно, что в городе Шебекино беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины нанес удар по автомобилю, в результате которого погиб водитель. При этом в селе Отрадном Белгородского округа мужчина получил множественные осколочные ранения спины от детонации FPV-дрона.