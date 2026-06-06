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06 июня 2026 в 08:48

Двух рабочих завалило грунтом во время земляных работ в Набережных Челнах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Набережных Челнах на проспекте Яшьлек во время земляных работ случился обвал грунта, пострадали двое рабочих, сообщило главное управление МЧС по региону в мессенджере МАКС. Один мужчина был спасен очевидцами. Второго откопали пожарные из части ПСЧ-54 вместе со спасателями Набережночелнинского поисково-спасательного отряда. Обоих пострадавших доставили в больницу.

В Набережных Челнах на проспекте Яшьлек при проведении земляных работ произошел обвал грунта, в результате которого оказались завалены землей двое рабочих. Одного мужчину спасли очевидцы, а второго — пожарные ПСЧ-54 совместно со спасателями Набережночелнинского поисково-спасательного отряда, — заявили в МЧС.

Ранее в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа двое мужчин на снегоходе провалились под лед. На место происшествия быстро прибыли сотрудники «Ямалспаса». Два спасателя подплыли к тонущим на аэролодке «Пирания». Пострадавших эвакуировали и доставили в поселок Красноселькуп.

До этого в Казани женщина спасла восьмилетнего мальчика, который тонул в озере. Она приехала на рыбалку вместе с мужем и услышала крики о помощи. Один из детей катался на надувном матрасе, перевернулся и ушел под воду. Женщина бросилась в озеро, перевернула обессилевшего школьника на спину и дотащила до берега.

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