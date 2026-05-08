Двое жителей ЯНАО провалились под лед во время катания на снегоходе

В Красноселькупском районе ЯНАО двое мужчин провалились под лед во время катания на снегоходе, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на местную Единую дежурно-диспетчерскую службу. На помощь к ним оперативно прибыли сотрудники «Ямалспаса».

Информация о чрезвычайном происшествии на реке Таз поступила 7 мая 2026 года. На противоположном берегу, в районе выезда с переправы автозимника Красноселькуп — Коротчаево, снегоход с людьми провалился под лед, — уточнили в службе.

К месту ЧП на аэролодке «Пиранья» приплыли двое спасателей. Специалисты эвакуировали пострадавших и доставили в Красноселькуп. Медицинская помощь местным жителям не понадобилась.

Ранее в Уфе школьница провалилась под лед, когда пыталась спасти рыбака. Девочка решила, что мужчине стало плохо, — на деле тот уснул пьяным на озере. Очевидцы достали ее из воды, в настоящее время с ней все в порядке.