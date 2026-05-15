Прокуратура помогла жительнице ЯНАО добиться выхода на досрочную пенсию

В Надыме ЯНАО прокуратура помогла местной жительнице добиться выхода на досрочную пенсию, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на надзорное ведомство. Женщина уже обращалась по этому вопросу в отделение фонда пенсионного и социального страхования России.

Однако ей отказали в пенсионном обеспечении. Причиной стало рождение ее ребенка на территории Украины. Прокуратура направила иск в суд для защиты прав россиянки. Инстанция полностью удовлетворила требования надзорного органа.

