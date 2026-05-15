15 мая 2026 в 14:39

Российские войска прорвали оборону ВСУ у Орехова

Минобороны РФ: освобождение Чаривного создало условия для продвижения к Орехову

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Российские военные после освобождения села Чаривное в Запорожской области прорвали украинскую оборону на Ореховском направлении, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что это создало условия для дальнейшего продвижения российских подразделений.

Постоянное огневое воздействие по позициям и маршрутам снабжения противника, а также слаженная работа штурмовых подразделений группировки «Восток» позволили прорвать оборону ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Орехова, — заявили в ведомстве.

Орехов расположен вблизи линии фронта и используется украинскими войсками как пункт временной дислокации подразделений и логистический узел снабжения передовых позиций. В министерстве отметили, что бои за Чаривное продолжались длительное время.

Район обороны в селе прикрывал южные окраины населенного пункта Комсомольское и дорогу со стороны Омельника. За несколько лет украинские силы создали там разветвленную систему траншей и подземных укрытий, постепенно усиливая оборонительный рубеж.

Ранее Минобороны России сообщило, что под контроль российских войск перешел населенный пункт Чаривное в Запорожской области. В ведомстве заявили, что подразделения группировки «Восток» продолжили наступление в глубину обороны противника. Также в ведомстве проинформировали, что армия освободила населенный пункт Чайковка в Харьковской области. Он был взят в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север».

