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05 июня 2026 в 21:54

Запорожскую АЭС полностью обесточили

Запорожскую АЭС полностью обесточили из-за отключения энергоснабжения

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Запорожская АЭС полностью обесточена из-за отключения линии электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», сообщила пресс-служба станции. В результате инцидента энергоблоки переведены на питание от резервных дизель-генераторов.

Уточняется, что оборудование станции функционирует в штатном режиме, и нарушения в работе систем безопасности не зафиксированы. Персонал ЗАЭС осуществляет постоянный контроль всех параметров работы оборудования и предпринимает необходимые действия для поддержания безопасного состояния энергоблоков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ «совсем уже голову потеряли», нанося удар по реактору ЗАЭС. Глава государства также отметил, что украинские войска постоянно наносят удары либо вблизи станции, либо по самой станции.

До этого представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Киев продолжает вынашивать идею организации ядерной катастрофы всеевропейского масштаба. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский, предчувствуя «неминуемый конец своей человеконенавистнической политики», рассчитывает утянуть за собой как можно больше невинных людей.

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Запорожскую АЭС полностью обесточили
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