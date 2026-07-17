Второй Чернобыль. ВСУ снова атакуют ЗАЭС: как РФ предотвратит катастрофу

Второй Чернобыль. ВСУ снова атакуют ЗАЭС: как РФ предотвратит катастрофу

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев стал жертвой удара украинского дрона, беспилотник атаковал служебный автомобиль на границе промзоны станции и Энергодара. Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал случившееся целенаправленным терактом ВСУ. Украинская армия не впервые бьет по ядерной инфраструктуре, рискуя безопасностью всей Европы. Для чего Киеву второй Чернобыль и как его предотвратить — в материале NEWS.ru.

Что произошло на Запорожской АЭС

Алексей Лихачев сообщил о гибели Александра Яковлева вечером 15 июля. По словам гендиректора «Росатома», на границе промышленной площадки станции и города Энергодар украинский БПЛА атаковал служебный автомобиль, в котором находился главный инженер ЗАЭС.

«Вместе с главным инженером Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов», — уточнил Лихачев.

Главный инженер ЗАЭС, как пояснил глава Росатома, ежедневно отвечал за безопасную эксплуатацию объекта. По словам Лихачева, Яковлев посвятил атомной энергетике всю свою жизнь и «погиб, по сути, на боевом посту».

«Александр Яковлев держал под контролем реакторы и сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Он не давал радиационной угрозе нависнуть над Россией, Украиной, Европой и миром», — сказал мэр Энергодара Максим Пухов.

16 июля Следственный комитет России сообщил, что по факту гибели Яковлева и Филиппова возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ «Террористический акт». Следователи намерены установить конкретных представителей киевской власти, приказы которых создали угрозу безопасности тысяч мирных граждан.

Запорожская АЭС Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что в России и на Западе сказали о теракте

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя трагедию, отметил: реакция на случившееся со стороны ядерных держав продемонстрирует, насколько они стремятся уберечь мир от ядерной катастрофы.

«Убийство одного из руководителей АЭС — шаг к эскалации на пути ядерного террора. Украинские нацисты давно встали на эту смертоносную тропу и двигают мир к катастрофе», — подчеркнул он.

Однако пока на очередной удар ВСУ по ЗАЭС отреагировало только Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ). Оно выпустило краткое заявление от лица гендиректора Рафаэля Гросси в социальной сети Х.

«Генеральный директор МАГАТЭ осудил этот инцидент, заявив, что он представляет собой недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создает серьезную угрозу ядерной безопасности», — говорится в публикации.

Чем грозят провокации в отношении ЗАЭС

Российские войска взяли Запорожскую АЭС под контроль в начале марта 2022 года. С тех пор ВСУ регулярно атакуют территорию станции. После очередного обстрела в апреле того же года Гросси заявлял: «Это явное нарушение базовых принципов защиты крупнейшей АЭС в Европе. Такие безрассудные атаки значительно повышают риск серьезной ядерной аварии. Они должны немедленно прекратиться».

Однако этот призыв остался неуслышанным: на сегодняшний день случаи обстрелов и налетов БПЛА ВСУ на ЗАЭС исчисляются десятками. При этом Киев осознает, чем опасны эти удары. В августе 2022-го в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения заявили: последствия аварии на станции могут оказаться в 10 раз мощнее, чем в Чернобыле. Украинские эксперты спрогнозировали, что в случае катастрофы площадь зоны отчуждения вокруг ЗАЭС составит до 30 тыс. кв. км — там невозможно будет ни жить, ни вести хозяйство, придется переселить 2 млн человек. Саму Украину накроет радиоактивный цезий в количестве, опасном для всего живого. Далее радиоактивные вещества будут распространяться в зависимости от направления ветра.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков в эфире местного ТВ привел собственную оценку. По его расчетам, если на ЗАЭС произойдет авария, это коснется примерно 1 млрд человек, проживающих в 40 странах.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков в беседе с NEWS.ru отметил, что власти в Киеве руководствуются логикой террористов.

«Их цель — запугать российское общество. А тот факт, что под угрозу ставится безопасность ядерного объекта, президента Украины Владимира Зеленского не волнует», — указал он.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника, своими провокациями украинские власти надеются добиться прямого вмешательства НАТО в конфликт.

«Станция сейчас в холодном режиме — электричества она не вырабатывает. Но на территории ЗАЭС есть хранилища отработанного топлива. Если их разрушить, произойдут выброс радиации и, как следствие, заражение местности, что Зеленскому и нужно. А это, по его мнению, может стать поводом для вмешательства Запада», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Военный эксперт Иван Коновалов в свою очередь подчеркнул: ВСУ, обстреливая ЗАЭС, берут Европу в заложники.

«„Давайте нам больше денег и оружия, иначе устроим ядерную катастрофу“, — такова, пусть и не декларируемая, но фактическая позиция Киева», — сказал он NEWS.ru.

Как пресечь атаки на ЗАЭС

Опрошенные NEWS.ru эксперты сомневаются, что мировое сообщество должным образом отреагирует на опасные действия Украины. По словам Скорикова, МАГАТЭ не просто не препятствует новым ударам, но и поощряет их.

«Если бы эта организация хотела реально прекратить обстрелы, она бы ввела против Украины санкции в области ядерной энергетики — ведь под контролем Киева еще три АЭС. Но МАГАТЭ ограничивается заявлениями, потому что это подконтрольная Западу структура. Хоть в чем-то ущемить Киев для нее неприемлемо», — пояснил он.

Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Таким образом, защитить Европу от ядерной катастрофы сегодня способна только Россия. Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал NEWS.ru, что в районе ЗАЭС работают мобильные огневые группы.

«Это пикапы, на которых установлены пулеметы и ПЗРК. Также бойцы используют дроны-перехватчики и оружие с противодроновыми патронами», — объяснил эксперт.

Однако историк обратил внимание на важный момент. По его словам, ближайшие к ЗАЭС позиции ВСУ находятся в Марганце — этот населенный пункт отделяет от Энергодара река Днепр, расстояние между городами составляет около 15 км. Поэтому дроны терроризируют как сам Энергодар, так и станцию: перелететь реку для них — дело нескольких минут.

«А если ВСУ начнут бить по Энергодару и территории ЗАЭС ракетами HIMARS или ATACMS, то смогут натворить много беды. Радиационная авария в результате таких ударов вполне возможна», — считает аналитик.

У этой проблемы, отметил Кнутов, фактически есть только одно решение.

«Придется отодвигать линию фронта на несколько сотен километров — чтобы ракеты не доставали до ЗАЭС», — заключил военэксперт.

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