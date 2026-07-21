ВСУ охотятся за коммунальными службами в российском регионе

ВСУ ведут пристальную охоту за спецтехникой коммунальных служб в Энергодаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города. Отмечается, что обстановка в регионе остается напряженной из-за систематических террористических атак украинских военных.
Обстановка остается крайне напряженной. Энергодар ежедневно подвергается атакам беспилотников. Серьезные сложности испытывают и коммунальные службы. Их сотрудники работают фактически под постоянными атаками. Украинские вооруженные формирования ведут целенаправленную охоту за машинами специальной техники, что существенно осложняет работу коммунальщиков, — сказано в заявлении.
В администрации добавили, что город продолжает испытывать проблемы со стабильной подачей воды и электроэнергии. В муниципалитете Энергодара стараются придерживаться графика подачи света по половине города через сутки.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе сохраняется «сложная, но абсолютно контролируемая ситуация». Соответствующую мысль он озвучил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.