«Противник кошмарит»: Балицкий доложил Путину о ситуации в Энергодаре

«Противник кошмарит»: Балицкий доложил Путину о ситуации в Энергодаре Балицкий: ВСУ кошмарят жителей Энергодара атаками на гражданские объекты

Украинские военнослужащие «кошмарят» жителей Энергодара, нанося удары по гражданской инфраструктуре, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, таким способом ВСУ компенсируют отсутствие успехов в зоне СВО.

Противник, не имея никаких успехов на фронте, <...> «кошмарит» мирное население, выбивает инфраструктуру, бьет по аптекам, бьет по населенным пунктам, связанным с жизнедеятельностью, обеспечением, — отметил Балицкий.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали общеобразовательную школу в поселке городского типа Приазовское Запорожской области. Как уточнил Балицкий, украинские солдаты нанесли по зданию целенаправленный удар. В школе повреждено остекление, выбиты двери.

До этого стало известно, что украинские солдаты предпринимают попытки заминировать подъездные пути к городу-спутнику Запорожской атомной электростанции. Профильные службы оперативно выявляют и обезвреживают опасные участки.