Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 12:24

«Противник кошмарит»: Балицкий доложил Путину о ситуации в Энергодаре

Балицкий: ВСУ кошмарят жителей Энергодара атаками на гражданские объекты

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские военнослужащие «кошмарят» жителей Энергодара, нанося удары по гражданской инфраструктуре, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, таким способом ВСУ компенсируют отсутствие успехов в зоне СВО.

Противник, не имея никаких успехов на фронте, <...> «кошмарит» мирное население, выбивает инфраструктуру, бьет по аптекам, бьет по населенным пунктам, связанным с жизнедеятельностью, обеспечением, — отметил Балицкий.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали общеобразовательную школу в поселке городского типа Приазовское Запорожской области. Как уточнил Балицкий, украинские солдаты нанесли по зданию целенаправленный удар. В школе повреждено остекление, выбиты двери.

До этого стало известно, что украинские солдаты предпринимают попытки заминировать подъездные пути к городу-спутнику Запорожской атомной электростанции. Профильные службы оперативно выявляют и обезвреживают опасные участки.

Регионы
Запорожская область
Энергодар
Владимир Путин
Евгений Балицкий
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правоохранители занялись блогершей, гулявшей голой по Москве
Москвич лишился круглой суммы, купив золотые слитки по совету мошенников
Массовое отравление на Ставрополье произошло из-за зараженных окорочков
Подаренный Трампу самолет Air Force One отправят на доработку
Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас брать ипотеку на загородный дом
Возгорание произошло в одном из элитных ЖК Москвы
Одесса горит день за днем, Нацполиция «спалилась»: удары по Украине 20 июля
Аналитик объяснил, с чем связан рост банковских ставок по коротким вкладам
«Заткни пасть»: появилось видео перед нападением на туристку в Грузии
Стало известно, где похоронили жену Александра Маслякова
Священника арестовали за изнасилование 17-летней девушки
Стали известны детали жизни погибшего мотоциклиста-инспектора ДПС
Озвучен средний возраст россиянок, рожающих первенца
Мощный пожар охватил склады в Чите
«Не кормят, не снабжают»: в ВС России объяснили дезертирство из ВСУ
Стало известно, как изменились объемы поставок грузинского вина в Россию
Риелтор ответил, что снижает эффективность работы кондиционера в доме
Дезинсектор раскрыл, как эффективно избавиться от муравьев в доме
Педиатр перечислил риски пассивного курения вейпов
Российские пользователи пожаловались на сбои в работе App Store
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.