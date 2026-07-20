«Целенаправленная атака»: ВСУ ударили по запорожской школе Балицкий: ВСУ ударили по школе в поселке Приазовское Запорожской области

ВСУ атаковали школу в поселке городского типа Приазовское Запорожской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его словам, украинские военнослужащие нанесли по зданию целенаправленный удар.

В пгт Приазовское Приазовского муниципального округа противник совершил целенаправленную атаку на общеобразовательную школу, — отметил губернатор.

Повреждено остекление школы, выбиты двери, повреждены школьные автобусы и прилегающая территория. Обошлось без погибших и пострадавших. На месте работают оперативные службы, администрация округа ведет оценку ущерба, резюмировал Балицкий.

Ранее сообщалось, что ВСУ снова атаковали с помощью беспилотников гражданский танкер на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Пожар на судне был ликвидирован в течение нескольких часов, оно сохранило плавучесть.

До этого стало известно, что в Сочи Краснодарского края из-за падения обломков украинских БПЛА загорелся частный дом. Инцидент произошел в Адлерском районе, пострадавших нет.