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19 июля 2026 в 15:40

ВСУ уличили в попытке минирования подъездных путей к Энергодару

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ВСУ предпринимают попытки заминировать подъездные пути к Энергодару, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города-спутника Запорожской АЭС. Отмечается, что профильные службы оперативно обезвреживают опасные участки.

Попытки минирования дорог продолжаются. Противник периодически дистанционно минирует отдельные участки дорог. Все профильные службы работают в постоянном режиме, опасные участки выявляются и оперативно обезвреживаются, — сказано в заявлении.

Ранее директор по коммуникации Запорожской атомной станции Евгения Яшина заявила, что ВСУ перешли к тактике уничтожения магазинов в Энергодаре. По ее словам, противник намеренно старается оказать психологическое давление на мирное население.

До этого член Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что в ночь на 19 июля жилые кварталы Энергодара подверглись массированным атакам со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, с полуночи зафиксировано не менее 10 ударов по городу.

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