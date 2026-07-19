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19 июля 2026 в 10:44

На ЗАЭС сообщили о смене тактики ВСУ в Энергодаре

Яшина: ВСУ перешли к тактике уничтожения магазинов в Энергодаре

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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ВСУ перешли к тактике уничтожения магазинов в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщила в интервью РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. По ее словам, противник намеренно старается оказать психологическое давление на мирное население.

Противник продолжает массированные атаки на объекты торговли. Это продолжение той же террористической тактики, которую мы наблюдаем уже длительное время: сначала удары по дорогам и гражданскому транспорту, затем попытки нарушить логистику, теперь — целенаправленное уничтожение магазинов, — заявила Яшина.

Ранее член Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что в ночь на 19 июля жилые кварталы Энергодара подверглись массированным атакам со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, с полуночи зафиксировано не менее 10 ударов по городу.

До этого Верховная рада Украины проголосовала за продление всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий режим будет действовать с 2 августа еще 90 дней. В общей сложности решение поддержали 311 депутатов.

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