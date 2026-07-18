Минимум 10 атак совершено ВСУ за ночь на Энергодар Рогов: ВСУ совершили минимум 10 налетов на жилые кварталы Энергодара за ночь

Минувшей ночью жилые кварталы Энергодара подверглись массированным атакам со стороны Вооруженных сил Украины, написал в своих социальных сетях член Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, с полуночи зафиксировано не менее 10 ударов по городу. Минобороны России ситуацию не комментировало.

Семь атак были совершены с использованием FPV-дронов, еще не менее трех — с применением тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга» с боеприпасами, уточнил Рогов. В результате ударов в жилых районах вспыхнули пожары, информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

Ранее сообщалось, что удары украинских беспилотников за последние сутки унесли жизни двух жителей Донецкой Народной Республики. Глава региона Денис Пушилин в своих социальных сетях рассказал, что еще 12 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

До этого российские средства противовоздушной обороны за 12 часов (с 08:00 до 20:00 мск) уничтожили 105 беспилотников самолетного типа. В пресс-службе Минобороны РФ проинформировали, что дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.